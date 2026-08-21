Рябков заявил, что РФ и США продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Москва и Вашингтон продолжают активную работу по линии администраций и спецслужб двух стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что общение на уровне глав внешнеполитических ведомств является одной из составляющих более широкого российско-американского взаимодействия. Активная работа с американской стороной продолжается на системной основе по линии администраций, а также спецслужб", - сказал он в интервью порталу "Ньюс.Ру".

Рябков отметил, что "плотные контакты поддерживаются нашей дипмиссией в Вашингтоне".

"Безусловно, мы находимся в постоянном поиске прагматичных решений и точек соприкосновения там, где это отвечает национальным интересам нашей страны", - сказал высокопоставленный российский дипломат.