Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после нападения одного из них на туристку

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - За двое суток охотники в Турочакском районе Республики Алтай застрелили 12 медведей после того, как в ночь на среду один из этих хищников растерзал туристку из Новосибирска, сообщил в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"Район регулирования - села Артыбаш, Иогач Турочакского района и близлежащие территории. По информации Минприроды Республики Алтай, во вторые сутки "отработаны" крупнейшие в локации хищники", - сказал Максимов.

По данным охотников и исходя из возможного пути миграции, один из убитых медведей - вероятно нападавший на жительницу Новосибирска.

В мониторинге передвижения участвуют беспилотники республиканского Центра БПЛА, которые с воздуха отслеживают передвижение животных. Регулирование численности медведей продолжится.

Ранее сообщалось, что медведь напал на палатку с туристами возле села Артыбаш и утащил одну туристку в лес. В районе объявлен режим повышенной готовности, ограничивается передвижение жителей и гостей в ночное время - с 20:00 до 10 утра. К мониторингу передвижения диких животных привлечен Центр БПЛА и охотинспекторы. Минприроды выдало дополнительные лицензии на добычу медведя.