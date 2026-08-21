Рынок акций США резко снизился на фоне повышения доходностей US Treasuries

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Американский рынок акций резко снизился в четверг на фоне возобновившегося роста доходностей казначейских облигаций США.

План министра финансов США Скотта Бессента по сдерживанию стоимости долгосрочных заимствований, анонсированный днем ранее, спровоцировал кратковременное снижение процентных ставок US Treasuries в среду, однако дальнейшая динамика рынка госбумаг показала, что инвесторы сомневаются в способности американского Минфина держать доходности бондов под контролем.

Как сообщалось, в среду Бессент объявил о планах наращивания Минфином объема выкупа долгосрочных гособлигаций. Он будет увеличен с максимум $2 млрд до не менее $4 млрд за одну операцию на период с 9 сентября по 4 ноября.

Доходности US Treasuries возобновили рост в четверг, процентная ставка 30-летних бумаг вернулась к уровню, отмечавшемуся непосредственно перед публикацией сообщения Минфина днем ранее. На этой неделе она поднималась до максимума с 2007 года.

В четверг Бессент заявил на CNBC, что объемы выкупа госдолга могут быть еще выше, чем предполагает его план, однако это не изменило тренд на рынке US Treasuries.

Рост процентных ставок американских госбумаг способствует общему снижению аппетита к риску, поскольку ослабляет привлекательность инвестиций в менее надежные активы.

Давление на фондовый рынок США в четверг оказал также подъем цен на нефть, стоимость Brent поднималась выше отметки в $94 за баррель. Президент США Дональд Трамп в среду объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам.

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones стали акции Walmart Inc. (-9,2%). Рост сопоставимых продаж ритейлера в США во втором финквартале (+2,6%) оказался слабее консенсус-прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 3,5%. Прогнозы Walmart для скорректированной прибыли на третий финквартал и весь текущий фингод также не оправдали ожиданий рынка.

Котировки бумаг других ритейлеров также снизились, в том числе, Home Depot Inc. - на 2,8%, Costco Wholesale Corp. - на 2,5%, Dollar Tree - на 2,6%, Albertsons - на 1,2%.

Капитализация Coty упала на 9,2%. Производитель косметики увеличил чистый убыток в четвертом финансовом квартале и зафиксировал лишь небольшое повышение выручки. Компания прогнозирует снижение сопоставимых продаж в текущем квартале.

Стоимость акций Moderna, подскочившая в среду в 2,8 раза на позитивных результатах клинических исследований ее вакцины от меланомы, упала на 23,6% по итогам торгов в четверг.

Бумаги Deere & Co. подорожали на 6,9%. Производитель сельскохозяйственного оборудования в третьем квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль на 7%, выручку - почти на 5%, причем оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций криптовалютных компаний выросли после того, как Трамп призвал Конгресс принять масштабный закон о цифровых активах, благоприятный для криптоиндустрии. Капитализация Coinbase Global увеличилась на 7,6%, Mara Holdings - на 15,5%, Strategy Inc. - на 7,8%.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 1,32% - до 52759,21 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,87% - до 7641,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 1%, составив 26067,17 пункта.