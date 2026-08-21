Площадь природных пожаров выросла в ЯНАО почти до 200 тыс. га

Фото: Алексей Зарецкий/РИА Новости

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Площадь природных пожаров увеличилась почти до 200 тыс. га в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки, сообщает департамент гражданской защиты региона.

"По состоянию на 8:30 21 августа в округе действует 111 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы). Общая площадь, пройденная огнем, составляет 194 496 гектаров", - говорится в сообщении.

В борьбе с огнем участвует 1177 человек, задействованы вертолеты МИ-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки они потушили три природных пожара на площади 1 тыс. 483 гектара.

Ранее сообщалось, что утром в четверг в округе действовали 105 природных пожаров (Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Приуральский, Тазовский, Шурышкарский районы) на общая площади 158 тыс. 804 гектара.

Причина сложившейся обстановки - высокая грозовая активность и малое количество осадков. Кроме того, лесные территории в регионе покрыты очень толстым слоем белого оленьего мха (лишайник ягель), который сильно высох практически на всю глубину из-за дефицита влаги, превратившись в сверхпроводник огня. До 21 августа осадки не ожидаются.

Режим ЧС в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа повторно введен с 28 июля.

Губернатор региона Дмитрий Артюхов сообщал, что нынешнее лето поставило рекорд по лесным пожарам за последние 10 лет.