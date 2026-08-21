Промпредприятие подверглось атаке БПЛА в Пермском крае

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Повреждение на территории промышленного объекта в Пермском крае зафиксировано в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале в пятницу.

"Осколочное ранение получил мужчина, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, он находится в удовлетворительном состоянии. Также зафиксированы повреждения на одном промышленном объекте. Пострадавших на объекте нет", - написал глава региона.

По его словам, всего в небе над Пермским краем было сбито 16 БПЛА.