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Полигон ТБО горит в Белгороде

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Возгорание на полигоне ТБО ликвидируют в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов.

"Произошло возгорание на полигоне ТБО. Для ликвидации на место выехали пожарные, дополнительно направили технику "Белгорблагоустройства", работает техника собственника полигона", - написал глава города в своем канале в Мах в пятницу.

Он также сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника в нескольких квартирах многоэтажки повреждено остекление.

"Около 19:15 вражеский беспилотник атаковал многоквартирный дом. К счастью, сдетонировал в дереве рядом со зданием. В результате есть повреждения остекления в нескольких квартирах. (...) на этот час нет данных о пострадавших", - проинформировал глава города.

В настоящее время специалисты управ обходят квартиры и фиксируют повреждения.

Кроме того, по информации Демидова, в 20:10 в городе была объявлена ракетная опасность. Данных о повреждениях жилья и инфраструктуры к этому моменту нет, уточнил мэр.

Как сообщалось, вечером в пятницу над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО. Информации о пострадавших и последствиях не было.

Белгород Валентин Демидов
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