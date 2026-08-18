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Турбизнес отмечает рост продаж туров в ОАЭ, но только на ближайшие недели

Турбизнес отмечает рост продаж туров в ОАЭ, но только на ближайшие недели
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Продажи туров в ОАЭ восстановились до уровня 2025 года, но бронирования идут только на ближайшие недели, на октябрь-декабрь они пока отстают от прошлогодних на 40%, сообщил на пресс-конференции гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

"В дневных продажах Эмираты выросли до уровня прошлого года. О чем это говорит? Что в целом у людей появляется доверие к этому направлению, так как в СМИ нет негативных новостей. Но мы видим, что нет глубины. Люди бронируют на ближайшие даты, потому что нет негативной новостной повестки, классные цены, дай-ка я слетаю быстро здесь и сейчас. А вот чтобы бронировать на глубину: на октябрь, ноябрь, декабрь - нет. Там еще процентов 40 мы не добираем по продажам", - сказал он на пресс-конференции.

По словам эксперта, это может говорить о том, что у туристов после событий весны 2026 года есть определенные опасения по поводу того, что может произойти на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что до конца года будет ровно такое потребительское поведение, что люди будут готовы бронировать только на текущий месяц", - добавил Рубцов.

Fun&Sun уже начал отправку туристов в Эмираты на блоках мест. С 17 августа действует вся полетная программа.

МИД и Минэкономразвития 19 июня отменили рекомендацию туроператорам приостановить продажу туров в шесть стран Персидского залива - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию. Она действовала с начала марта 2026 года, когда на Ближнем Востоке начались боевые действия между Ираном, Израилем и США. В первые недели после возобновления продаж туров туроператоры сообщали о слабом спросе, в том числе из-за сезонности направления, где лето считается низким сезоном, но затем спрос начал расти.

ОАЭ Минэкономразвития МИД Иран
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