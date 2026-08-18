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Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5-10%

Российские туристы снизили траты на зарубежные туры на 5-10%
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Средний чек зарубежного тура снизился в 2026 году на 5-10% в зависимости от направления из-за желания туристов сэкономить, сообщил на пресс-конференции гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.

"Мы не видим, что сильно изменилась продолжительность туров. (...) Мы видим, что падает средний чек поездки. Турция упала на 10%, Египет упал на процентов 5%. Вьетнам упал тоже процентов на 10. Я думаю, что от 5 до 10% в среднем средний чек падает", - сказал он.

Рубцов отметил, что это связано с желанием туристов снизить траты на отдых, и в первую очередь экономия происходит за счет категории отелей либо номеров в них.

"Люди выбирают более доступные гостиницы, это видно сейчас. Кто-то гостиницу, кто-то номер другой выбирает: если привык отдыхать в сьютах, поехал в стандартные номера. Люди не сокращают продолжительность туров, но экономят на уровне отелей", - сказал Рубцов.

Он подчеркнул, что эти изменения касаются массового сегмента зарубежных путешествий. В сегменте дорогих туров изменений нет. Кроме того, по словам эксперта, на потребительское поведение туристов значительное влияние оказывает курс рубля.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в интервью порталу "Интерфакс-Туризм" сообщила, что по прогнозу ассоциации, по итогам летнего сезона продажи организованных туров за рубеж вырастут на 4-8% год к году.

Вьетнам Египет Турция Майя Ломидзе Владимир Рубцов АТОР
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