Российский посол в Белграде заверил, что введение виз для россиян в Сербии не обсуждают

Фото: Максим Конанков/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Сербии не обсуждался вопрос введения виз для россиян, сообщил ИС "Вести" российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

"В официальном плане я могу сказать о том, о чем говорили и говорят со мной руководители Сербии: такой вопрос не только не закрыт, но он и не поднимался", - сказал он.

"В официальном плане, в наших отношениях в повестке этих отношений данный вопрос не стоит", - добавил дипломат.