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Герасимов сообщил, что операция по взятию под контроль Красного Лимана завершается

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Запад" завершают операцию по взятию под контроль Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в пятницу.

"Завершается освобождение города Красный Лиман, важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления на данном направлении", - проинформировал Герасимов президента РФ Владимира Путина.

По его данным, продолжается ликвидация ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой. "Под наш контроль там перешли четыре населенных пункта - Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка. Ведутся уличные бои в Подлимане", - заявил Герасимов.

Он также заявил, что "Южная" группировка войск взяла под контроль город Константиновка - "один из основных узлов обороны противника в границах славянско-краматорско-константиновского укрепрайона".

"В июне, продвигаясь в направлении Славянска и Краматорска, соединения 3-й армии взяли под свой контроль ещё четыре населённых пункта", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.

Он также заявил о вхождении российских подразделений в Доброполье.

"Передовые подразделения группировки "Центр" вошли в Доброполье и Анновку, продолжаются бои в Белицком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском", - доложил он президенту.

Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что часть группировки продолжает создание полосы безопасности в Днепропетровской области и ведет боевые действия по взятию под контроль населенного пункта Новопавловка.

"Соединения и воинские части развивают наступление севернее Красноармейска. Линия фронта отодвинута от окраин города на 8,5 км. В июне освобождены Кутузовка, Васильевка и Новый Донбасс", - отметил он.

Валерий Герасимов ВС РФ
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