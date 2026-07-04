Объекты инфраструктуры повреждены в Белгороде из-за атаки ВСУ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что из-за массированных ударов ВСУ в Белгороде получили повреждения объекты инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

"Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированным ударам ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде получили повреждения объекты инфраструктуры, вследствие чего зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения", - написал Шуваев в своем канале в Мах.

Врио губернатора региона добавил, что на территории нескольких инфраструктурных объектов произошло возгорание, также повреждены фасад, остекление коммерческого объекта и шесть автомобилей.