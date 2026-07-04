Более десяти мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В результате ударов ВСУ по Белгородской области двенадцать человек получили ранения, Белгород и Белгородский муниципалитет подверглись ракетному обстрелу, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

"В Белгороде, Белгородском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах 12 мирных жителей получили ранения. Пять человек продолжают стационарное лечение в больницах", - написал он в своем канале в мессенджере Max в субботу.

Шуваев добавил, что ночью ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Белгороду и Белгородскому муниципальному округу.

По его данным, область была атакована 92 раза. 122 БПЛА были нейтрализованы, пять раз ВСУ использовали артиллерию и реактивные системы залпового огня, два раза производили сбросы взрывных устройств с БПЛА.