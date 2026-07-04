Военно-морское училище имени Фрунзе будет воссоздано до 1 сентября 2026 г.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании высшего военно-морского училища имени М.В. Фрунзе.

"Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" (далее - Военно-морская академия) в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования "Высшее военно-морское училище имени М.В. Фрунзе" Министерства обороны Российской Федерации (далее - Военно-морское училище)", - говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, надлежит осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией Военно-морской академии, до 1 сентября 2026 г., а также утвердить в 2-месячный срок устав Военно-морского училища.

"Основными целями деятельности Военно-морского училища определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны", - сказано в распоряжении.

В конце мая стало известно, что в России воссоздают Челябинское высшее танковое командное училище.