Поиск

Режим ракетной опасности отменен в Свердловской и Челябинской областях

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Режим "Ракетная опасность" отменен в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Между сообщениями о введении такого режима и отмены прошло 10 минут.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в Мах также сообщил об отмене режима "ракетная опасность".

По данным канала "РСЧС Свердловская область" в Мах, режим "ракетная опасность" в регионе действовал восемь минут.

Свердловская область Денис Паслер Челябинск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ракета сбита над Удмуртией

Ограничения в аэропорту Сочи сняты

Герасимов заявил о поражении в июне 34 украинских военных заводов

Путин заявил о полном освобождении ЛНР
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов