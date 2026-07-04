Режим ракетной опасности отменен в Свердловской и Челябинской областях

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Режим "Ракетная опасность" отменен в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Между сообщениями о введении такого режима и отмены прошло 10 минут.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в Мах также сообщил об отмене режима "ракетная опасность".

По данным канала "РСЧС Свердловская область" в Мах, режим "ракетная опасность" в регионе действовал восемь минут.