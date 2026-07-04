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Режим ракетной опасности второй раз за субботу объявлен в Свердловской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Режим "ракетная опасность" объявлен в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем канале в Мах.

"В регионе объявлен режим ракетной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры", - написал он.

Как сообщалось, в субботу рано утром в регионе, а также в соседней Челябинской области уже объявлялась ракетная опасность, вскоре она была отменена.

Денис Паслер Челябинская область Свердловская область
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