Режим ракетной опасности второй раз за субботу объявлен в Свердловской области

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Режим "ракетная опасность" объявлен в Свердловской области, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем канале в Мах.

"В регионе объявлен режим ракетной опасности! Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры", - написал он.

Как сообщалось, в субботу рано утром в регионе, а также в соседней Челябинской области уже объявлялась ракетная опасность, вскоре она была отменена.