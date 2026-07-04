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Российские военные завершают уничтожение групп ВСУ в Красном Лимане и Константиновке

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировок войск "Запад" и "Южная" завершают зачистку Красного Лимана и Константиновки в Донецкой Народной Республике от разрозненных групп ВСУ, сообщили в пресс-центрах группировок в субботу.

"В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ, подразделения закрепления осуществляют разминирование и зачистку населенного пункта", - заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По его данным, за сутки в городе потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, три пикапа, два дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 12 пунктов управления БПЛА.

"В Константиновке штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он сообщил, что за сутки потери армии Украины составили до 80 военнослужащих, бронетранспортер Puma, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, 24 наземных робототехнических комплекса и 27 пунктов управления беспилотниками.

Украина Константиновка Вадим Астафьев Иван Бигма
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