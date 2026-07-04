Группировка войск "Восток" продвигается вглубь украинской обороны

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Запад", "Север" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, группировка "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, заявили российские военные в субботу.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сказал офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

Он сообщил, что за сутки группировка нанесла удары по четырем бригадам и двум полкам ВСУ, потери украинской армии составили: 10 подразделений беспилотных систем, более 435 военнослужащих, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей, шесть станций спутниковой связи Starlink, 47 дронов и 17 пунктов управления беспилотной авиацией.

Представитель группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что группировка улучшила тактическое положение, нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады морской пехоты, трех бригад Нацгвардии и штурмового полка ВСУ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено более 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии", - заявил Савчук.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, за стуки нанесены удары по четырем украинским бригадам, потери ВСУ составили: свыше 215 военнослужащих, три боевые бронемашины, 24 автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы, 81 беспилотник, 125 тяжелых квадрокоптеров и три барражирующих боеприпаса.

"Вскрыты и уничтожены полевой склад боеприпасов, 41 пункт управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink", - заявил Бигма.

"В результате активных действий подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и барражирующими боеприпасами нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки", - сообщил представитель группировки Вадим Астафьев.

Он заявил, что подразделения группировки также нанесли удары по украинским подразделениям на краматорском, константиновском и славянском направлениях. "Уничтожено 30 антенн связи и БПЛА, восемь наземных робототехнических комплексов, поражены 21 пункт управления БПЛА, семь складов боеприпасов и материальных средств, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, сбито семь беспилотников противника", - отметил Астафьев.

По его данным, в зоне ответственности группировки за сутки потери ВСУ составили: до 215 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотень и Новая Сечь Сумской области", - заявил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Он сообщил, что в Харьковской области группировка нанесла удары по трем украинским бригадам, всего потери ВСУ за сутки составили: более 210 военнослужащих, БТР М-113, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, 32 пункта управления БПЛА, 205 дронов самолетного типа и 35 октокоптеров типа R-18.

По словам начальника пресс-центра группировки "Днепр" Андрея Клинова, группировка нанесла удары по украинским подразделениям в Херсонской и Запорожской областях.

"Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 70 украинских военнослужащих. Подразделениями войск беспилотных систем, артиллерией группировки за сутки уничтожены боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы", - заявил он.