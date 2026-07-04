Поиск

В Ростовской области уничтожены ракеты и дроны

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Таганрог Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ заявило об уничтожении с вечера пятницы 389 дронов ВСУ

Аэропорты Внуково, Шереметьево и Иваново возобновили работу

 Аэропорты Внуково, Шереметьево и Иваново возобновили работу

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

 Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Ракета сбита над Удмуртией

Ограничения в аэропорту Сочи сняты
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10304 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов