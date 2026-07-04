В Ростовской области уничтожены ракеты и дроны

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал глава региона в своем канале в Мах.