Несколько десятков БПЛА сбиты над Ленинградской областью

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении нескольких десятков беспилотников над территорией региона, падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

"Над территорией Ленинградской области сбито несколько десятков БПЛА противника. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк. Информация уточняется. Продолжается отражение атаки", - написал глава региона в своем канале в Мах.