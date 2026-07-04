В Калужской области вечером пятницы и минувшей ночью уничтожены 14 БПЛА

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации 14 беспилотников над территорией региона с вечера пятницы и прошедшей ночью.

"Вчера вечером и минувшей ночью силами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территориями Боровского, Жиздринского, Ферзиковского, Дзержинского, Сухиничского, Бабынинского, Жуковского, Барятинского, Кировского и Думиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуга", - написал глава региона в своем канале в Мах.