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Володин призвал глав регионов РФ развивать систему среднего профессионального образования

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Руководству российских регионов нужно в рамках своих полномочий расширять возможности для развития системы среднего профессионального образования (СПО), считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Регионам, к полномочиям которых отнесены вопросы среднего профессионального образования, необходимо развивать СПО, создавать для этого возможности, совершенствовать материально-техническую базу", - написал Володин в субботу в своем канале в Мах.

Он отметил, что в настоящее время в учреждениях СПО обучается 3,9 млн человек, а в советское время там учились 4 млн студентов.

"Начиная с 2021 года Государственной Думой принят 21 федеральный закон, направленный на повышение качества СПО. Созданы условия для получения молодыми людьми востребованных рабочих специальностей. Вместе с тем остаются проблемы в этой сфере", - обратил внимание председатель Госдумы.

Вячеслав Володин Государственная Дума
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