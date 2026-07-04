Экстренным службам Адыгеи рекомендовали использовать автотранспорт на дизельном топливе

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Экстренным и жизнеобеспечивающим службам Адыгеи рекомендовано перейти на автотранспорт на дизельном топливе для экономии бензина, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в субботу по итогам оперативного совещания.

"Поручил также минимизировать использование служебного транспорта без крайней необходимости и обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта", - написал он в своем канале в Max.

Кумпилов призвал жителей Адыгеи воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости, чтобы снизить нагрузку на АЗС.

"Сегодня наша главная задача - обеспечить стабильное снабжение топливом жителей республики и бесперебойную работу всех жизненно важных служб. Мы находимся в постоянном взаимодействии с поставщиками нефтепродуктов и федеральными структурами. Все ответственные службы работают в усиленном режиме", - добавил он.

По словам главы республики, ситуация на топливном рынке носит временный характер. Профильные ведомства продолжат ежедневный мониторинг.

В конце июня Кумпилов сообщал, что поставки топлива в Адыгее осуществляются в штатном режиме, однако из-за повышенного спроса формируется искусственных дефицит. Для стабилизации обстановки в республике ввели лимиты на отпуск топлива для легковых автомобилей.