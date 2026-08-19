ВТБ запустил оплату по QR-коду в Таиланде

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ВТБ в своем мобильном приложении запустил оплату товаров и услуг по QR-коду в Таиланде, сообщил банк.

Средства списываются с рублевого счета клиента, которые банк автоматически конвертирует в местную валюту - тайский бат. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 113 тысяч рублей. Услугой можно воспользоваться во всех торговых точках страны, где доступна возможность оплаты по QR-коду.

"Таиланд - одно из самых популярных направлений для путешествий у россиян, поэтому логичным шагом для нас стал запуск оплаты по QR-коду в приложении ВТБ Онлайн. Теперь в любом магазине достаточно просто отсканировать QR-код через банковское приложение, и через несколько секунд оплата успешно пройдет", - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее ВТБ уже запустил оплату по QR-коду во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Бразилии, Египте, Бразилии, Кыргызстане, Таджикистане и других странах. Клиенты банка также могут отправлять средства более чем в 150 стран мира. В зависимости от направления переводы доступны по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам, а также с возможностью получения наличными.