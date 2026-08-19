Москва получает от Израиля заверения об отсутствии поставок оружия Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Москва получает от Израиля заверения о том, что "вбросы" о поставках израильского оружия Украине не соответствуют действительности, заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак.

"Что касается поставок израильского оружия киевскому режиму, то время от времени мы фиксируем подобные "вбросы". Оперативно обсуждаем их с израильской стороной по различным каналам и получаем заверения, что такого рода информация не соответствует действительности, а также подтверждения неизменности принципиальной позиции Западного Иерусалима по данному чувствительному вопросу", - сказал он.

По словам Кинщака, украинский кризис и эскалация на Ближнем Востоке отразились, в том числе, и на отношениях России с Израилем, который, "несмотря на мощное давление своих западных союзников, так и не подключился официально к антироссийским санкциям".

"При этом нужно отметить, что многие израильские экономоператоры из-за опасения вторичных рестрикций держат "низкий профиль" в двустороннем деловом взаимодействии", - сказал Кинщак.

Он подчеркнул: "Очень важно, что в нынешних условиях мы (Россия и и Израиль - ИФ) поддерживаем доверительный двусторонний политический диалог".

Кинщак отметил регулярные контакты президента Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также "насыщенные политические консультации" с заместителем гендиректора МИД Израиля Ювалем Фуксом в июне 2026 года в Москве.