"Русагротранс" понизил прогноз экспорта пшеницы в августе с 3,1 до 1,8 млн тонн

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Аналитики "Русагротранса" снизили прогноз экспорта пшеницы из России в августе.

"Оценка экспорта пшеницы в августе с учетом текущих ограничений по отгрузке из портов Черном моря снижена до 1,8 млн тонн", - сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса".

Прежний прогноз составлял около 3,1 млн тонн.

Аналитики уточнили, что новая оценка в 2,5 раза ниже, чем было экспортировано пшеницы год назад, и является самым низким показателем с августа 2010 года, когда было отгружено 1,6 млн тонн пшеницы.

В 2010 году в России из-за аномальной засухи было собрано всего 60,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Засуха коснулась 43 регионов, в которых посевы погибли на 30% площадей. Общая площадь гибели посевов составила 13,3 млн га (17% от общей посевной площади).