ФСБ раскрыла производство кустарного золота и серебра в Свердловской области

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании преступной группы, члены которой организовали производство и сбыт драгоценных металлов, незаконно полученных путем кустарного аффинажа в лаборатории в Екатеринбурге.

По данным ФСБ, четверо граждан России организовали в Екатеринбурге работу подпольной лаборатории, в которой проводили незаконный кустарный аффинаж химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья. Полученные золото и серебро они переправляли в московский регион для сбыта.

Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13,3 млн рублей в виде аффинированных гранул и более 800 кг вторичного драгосодержащего сырья, сообщил ЦОС ФСБ.

Следствием ГУ МВД России по Москве в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга) УК.

"Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и розыск лиц, причастных к незаконному обороту драгоценных металлов и драгоценных камней",- добавили в ЦОС.