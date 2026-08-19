Беспилотники атаковали промпредприятия Уфы

Есть пострадавший

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Промпредприятия Уфы вновь подверглись атаки беспилотников, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

"Отразили очередную террористическую атаку на промышленные предприятия Уфы. Всего беспилотников было 6, 4 из них сбили. Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим", - написал он в своем канале в Мax.

Глава региона добавил, что "еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон".

"Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали, и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - уточнил Хабиров.