На выборах в Госдуму зарегистрированы 4436 кандидатов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - На выборы в Госдуму всего по единым и одномандатным избирательным округам зарегистрированы 4436 кандидатов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

На выборы глав регионов зарегистрированы 39 кандидатов от восьми политических партий.

На выборах депутатов заксобраний в 39 регионах зарегистрированы 18 478 кандидатов; еще 2399 кандидатов зарегистрировано для участия в выборах депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров регионов.