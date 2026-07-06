Томский губернатор сообщил о сокращении очередей на заправках в регионе

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти Томской области фиксируют постепенную стабилизацию ситуации на топливном рынке региона, в том числе снижение ажиотажа и нормализацию объемов розничной торговли отдельными видами топлива, сообщил глава региона Владимир Мазур.



"К сегодняшнему дню на многих АЗС очереди стали существенно меньше, хотя повышенный спрос на бензин сохраняется. При этом, как отмечают руководители топливозаправочных компаний, объемы розничной реализации дизеля вернулись к норме. И сегодня мы отрабатываем вопросы крупных поставок дизтоплива предприятиям АПК, предпринимателям, организующим паромные переправы, сельским поселениям с дизельной генерацией", - написал он.



Кроме того, по его словам, за прошедшие выходные увеличилось число работающих АЗС в Томске за счет возобновивших работу автоматических и некоторых несетевых станций "Газпромнефть региональные продажи" и "Томскнефтепродукт". Такая же ситуация с увеличением объемов поставок топлива отмечается и в Северске, в поселке Самусь, в Томском, Асиновском и Зырянском районах.



"Продолжаем адресную работу со всеми муниципалитетами и крупными предприятиями. Автомобилистов прошу не поддаваться ажиотажу и не создавать запасы топлива в гаражах. Во-первых, это небезопасно. А во-вторых, запасы топлива в Томской области достаточны", - резюмировал Мазур.



В Томской области ранее ввели ограничения объемов отпускаемого в бак бензина. В некоторых муниципалитетах запрещена заправка в канистры. Чиновники отмечали, что спрос на топливо в регионе в 1,5 раза превышает стандартный для этого времени года, что приводит к большим очередям на АЗС. При этом, как отмечал губернатор, запасов топлива в регионе хватает "даже при сегодняшнем спросе".