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Путин подписал закон о государственном учете и контроле ядерных материалов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству утверждать правила государственного учета и контроля ядерных и специальных неядерных материалов, используемых при создании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия военного назначения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие поправки вносятся в закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Закон наделяет правительство РФ полномочием по утверждению правил осуществления государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения. Эти правила обязательны для исполнения юрлицами, в обращении у которых находятся такие материалы, независимо от формы собственности на них. Исключение делается для таких материалов, находящихся в обращении у воинских частей и организаций министерства обороны РФ, а также подобных материалов, входящих в состав изделий, созданных по госконтрактам.

Росатом наделяется полномочиями по ведению госрегистра ядерных и специальных неядерных материалов, а также их госучету и контролю в соответствии с правилами, устанавливаемыми правительством.

Кроме того, Росатом будет обеспечивать проведение работ, связанных с функционированием, методическим обеспечением и совершенствованием системы госучета и контроля данных материалов.

Закон вступает в силу с 1 октября 2027 года. Для его реализации потребуется принятие подзаконных нормативных правовых актов.

Владимир Путин Росатом правительство
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