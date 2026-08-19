Росавиация сообщила о приостановке работы шести аэропортов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Аэропорты Ярославля (Туношна), Самары (Курумоч), Нижнего Новгорода (Чкалов), Калуги (Грабцево), Саратова (Гагарин) и столичный Жуковский временно не обслуживают рейсы, проинформировали в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в канале агентства в мессенджере Max.

Ранее ведомство сообщило, что московские Внуково, Шереметьево и Домодедово работают по согласованию с соответствующими органами.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ночь на среду, что на подлете к столице был уничтожен 21 беспилотник