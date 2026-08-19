Количество уничтоженных на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 21

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 10 летевших на столицу беспилотников.

"На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале в Max.

Ранее в ночь на среду столичный мэр проинформировал о ликвидации 11 БПЛА.

Перед этим в Росавиации сообщили, что московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.