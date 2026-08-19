Возобновили работу аэропорты Саратова и столичные Домодедово и Жуковский

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ограничения отменены в аэропортах Саратова и московских Домодедово и Жуковском, проинформировали в Росавиации.

Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообшении в канале агентства в Max.

Также возобновил обслуживание рейсов аэропорт Саратова.

Ранее в ночь на среду сообщалось об ограничениях в аэропортах Оренбурга, Уфы, Бугульмы, Иваново (Южный), Ярославля (Туношна), Самары (Курумоч), Нижнего Новгорода (Чкалов) и Калуги (Грабцево). Московский аэропорт Внуково работает по согласованию с соответствующими органами.