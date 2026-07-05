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Корабли ТОФ зашли в китайский порт Циндао для участия в совместном учении

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) прибыл в порт и военно-морскую базу Циндао (КНР) для участия в совместном российско-китайском учении "Морское взаимодействие-2026", сообщает пресс-служба ТОФ.

"К причальной стенке встали гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа", а также спасательное судно "Игорь Белоусов". Прибывшие корабли разделили причал с эсминцем "Аньшань" и "Кайфын", фрегатом "Уху", дизель-электрической подводной лодкой типа "Юань", универсальным транспортом снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательным судном "Янчэнху". Данные корабли примут участие в учении от ВМС Китая", - говорится в сообщении.

Традиционное российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2026" пройдет в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля.

Военные моряки ВМФ России и ВМС Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы.

ТОФ КНР Циндао
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