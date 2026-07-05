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За сутки в Курской области уничтожены 75 беспилотников

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Б Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 75 беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки.

"Всего в период с 9:00 4 июля до 9:00 5 июля сбито 75 вражеских беспилотников различного типа. 103 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 21 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атак в селе Сторожевое Большесолдатского района повреждены два дома.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.

Александр Хинштейн Курская область
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