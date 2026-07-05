Мирный житель подорвался на мине в Курской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о пострадавшем в результате подрыва на мине мирном жителе в Льговском районе.

"В Льговском районе ранен механизатор. Молодой мужчина во время работы на тракторе в поле подорвался на мине. У него осколочные ранения левой голени", - написал глава региона в своем канале в Мах.

По данным губернатора пострадавшему оказана медицинская помощь, от он госпитализации отказался.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил о 75 беспилотниках, сбитых над регионом за минувшие сутки.