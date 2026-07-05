В Кремле заявили, что РФ открыта к мирным переговорам по Украине

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Россия остается отрытой к мирным переговорам по Украине и предпочла бы достигнуть всех целей дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников", - отметил он.

Представитель Кремля отметил, что контакты Москвы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем, зятем президента США Джаредом Кушнером носят довольно частый характер.

"Контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее - их всегда будут рады видеть в Москве", - сказал он.

При этом Песков отметил, что сообщения западных СМИ о якобы ежедневных контактах являются преувеличением.

Отвечая на вопрос о возможных сроках визита Уиткоффа и Кушнера в Россию, Песков сообщил, что конкретных дат пока нет.