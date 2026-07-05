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Песков указал на большое число предприятий в Польше, производящих дроны для Украины

Песков указал на большое число предприятий в Польше, производящих дроны для Украины
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения в СМИ о возможном ударе России по Польше, заявил, что о политике Москвы пишут "много ужастиков", но отметил, что в Польше много предприятий, выпускающих дроны для Украины.

"Ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации", - сказал он журналисту информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, комментируя соответствующие публикации.

Вместе с тем, представитель Кремля отметил, что "на территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет".

"Я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это просто чистая констатация. Вы помните публикацию нашего министерства обороны, список предприятий с перечнем мест, где эти предприятия находятся географически, по многим странам Европы", - добавил он.

Дмитрий Песков Польша
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