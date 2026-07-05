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Песков заявил о планомерном создании буферной зоны на границе с Украиной

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Буферная зона на границе с Украиной создается планомерно в объеме, необходимом для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (буферная зона) создается, создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности", - сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он отметил, что создать эту зону вынуждает Россию "агрессивная сущность" украинских властей.

"Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности, или буферную зону", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях ведется в плановом порядке.

Украина Дмитрий Песков
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