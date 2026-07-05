Российские войска в зоне СВО за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Войска российских группировок, которые действуют в зоне проведения специальной военной операции, за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Зорино, Кияница, Малая Слободка, Толстодубово и Хмелевка Сумской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки войск "Запад" за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, "Южной" - улучшили положение по переднему краю, "Центр" - улучшили тактическое положение, "Восток" - продвинулись в глубину обороны противника.

В Харьковской области группировкой "Север" за минувшие сутки нанесено поражение формированиям двух тяжёлых механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великий Бурлук, Мартовое, Нестерное, Петровка, Польная и Старый Салтов. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кутьковка, Нижнее Солёное, Пристен Харьковской области и Щурово (ДНР), информирует ведомство.

Войска "Южной" группировки в ходе боёв нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Краматорск, Николаевка, Ореховатка, Першомарьевка и Славянск (ДНР).

Здесь за сутки противник потерял свыше 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы, сказано в сообщении.

Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад противника в районах населённых пунктов Анновка, Доброполье, Новофедоровка, Райское, Рубежное, Сергеевка, Торецкое (ДНР), Ивановка, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Тут потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и две станции радиоэлектронной разведки, сообщает министерство обороны РФ.

Войска группировки "Восток" нанесли поражение живой силе и технике частям и подразделениям противника в районах населённых пунктов Гавриловка, Коломийцы, Мечетное Днепропетровской области, Вольнянка, Новосолошино, Розовка, Червоная Криница и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял до 470 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Балабино, Верхняя Хортица, Кушугум и Новоалександровка Запорожской области. Уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ, 122-мм гаубица Д-30, 12 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки", - сообщает Минобороны России.