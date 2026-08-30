Песков сообщил, что спецслужбы РФ и США контактируют регулярно и содержательно

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Контакты между спецслужбами РФ и США носят регулярный и содержательный характер, а спекуляции вокруг них - "известная забава", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается контактов по линии спецслужб, они действительно носят регулярный характер, они действительно содержательные", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

По его словам, "строить разные теории заговоров, наращивать разные спекуляции, мифы вокруг достаточно рутинных контактов по линии спецслужб - это такая известная забава".

"Спецслужбы зачастую продолжают контакты, даже когда этого не делают дипломаты. Такое тоже бывает. Это, скорее, нужно рассматривать с большим знаком плюс. А слухов всегда было много и будет много", - добавил представитель Кремля.



