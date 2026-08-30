Военные РФ поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по транспортно-логистическому центру "Пирогово", где было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, задействованных в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности", - говорится в сообщении военного ведомства.