Поиск

Военные РФ поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по транспортно-логистическому центру "Пирогово", где было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, задействованных в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражен в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово", на территории которого организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности", - говорится в сообщении военного ведомства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Киевская область Пирогово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные РФ поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово"

Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

 Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

Движение по Крымскому мосту возобновлено

В Кремле заявили, что ВС РФ наносят системные удары по инфраструктуре Киева

Песков сообщил, что спецслужбы РФ и США контактируют регулярно и содержательно

Движение по Крымскому мосту перекрыто

В Ставропольском крае госпитализировали 26 пострадавших в ДТП с автобусом

Транскам открыли для всех видов транспорта после расчистки дороги

 Транскам открыли для всех видов транспорта после расчистки дороги

Российские военные нанесли ночной удар по промышленному предприятию в Киеве

Военные РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3595 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов