Пожар возник на сортировочном центре Ozon в Белгороде после атаки ВСУ

По данным компании, есть пострадавшие

Фото: Stringer/Anadolu via Getty Images

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки компании Озон, сообщает в телеграм-канале пресс-служба компании вечером в воскресенье.

"Под атаку попал наш сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на объекте начался пожар, который в настоящее время локализован.

В компании также сообщили, что обслуживание клиентов временно приостановлено.

"Пока не доставляем и не принимаем заказы клиентов, не принимаем товары от продавцов в Белгороде и области. Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об ударе ВСУ по Белгороду.