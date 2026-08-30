Пожар возник на сортировочном центре Ozon в Белгороде после атаки ВСУ
По данным компании, есть пострадавшие
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Белгороде атакован сортировочный центр и хаб доставки компании Озон, сообщает в телеграм-канале пресс-служба компании вечером в воскресенье.
"Под атаку попал наш сортировочный центр и хаб доставки в Белгороде. Работники были эвакуированы. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на объекте начался пожар, который в настоящее время локализован.
В компании также сообщили, что обслуживание клиентов временно приостановлено.
"Пока не доставляем и не принимаем заказы клиентов, не принимаем товары от продавцов в Белгороде и области. Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил об ударе ВСУ по Белгороду.