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Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе
Архивное фото
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Крупный пожар на плавнях ликвидируют спасатели в Анапе, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова в своем канале в Мах в воскресенье.

По ее данным, пожар тушат в районе Чембурки. "Огонь охватил около 10 га. На месте работают 17 человек и 4 единицы техники. Идет наращивание сил", - написала она.

Маслова отметила, что в целях безопасности временно ограничено движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станицы Анапской.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по региону журналистам уточнили, что на 12:43 площадь пожара составляла 1 гектар. Было установлено, что горит камыш.

"К ликвидации пожара привлекается от МЧС России 43 человека и 14 единиц техники, - добавили в пресс-службе. - Пожару присвоен повышенный ранг сложности номер 3".

Анапа
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Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

 Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

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