Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Поставки топлива с белорусских НПЗ идут в Россию на максимуме, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны, заявили в Кремле.

"Поставки топлива идут, и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны", - сказал журналистам в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, обсуждали ли президенты России и Белоруссии в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ.

28 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск намерен исполнить все намеченные перед российской стороной обязательства, в том числе и в вопросах с топливом.