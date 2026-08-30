Поиск

Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме

Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Поставки топлива с белорусских НПЗ идут в Россию на максимуме, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны, заявили в Кремле.

"Поставки топлива идут, и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны", - сказал журналистам в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, обсуждали ли президенты России и Белоруссии в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ.

28 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск намерен исполнить все намеченные перед российской стороной обязательства, в том числе и в вопросах с топливом.

Белоруссия Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минтранс начнет обсуждение проекта закона об овербукинге в сентябре

 Минтранс начнет обсуждение проекта закона об овербукинге в сентябре

Песков отметил открытость РФ для переговоров по Украине в Турции, но предпосылок для этого пока не видит

Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме

 Песков сообщил, что поставки бензина с белорусских НПЗ идут в РФ на максимуме

Песков заявил, что саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только для фиксации договоренностей

Пожар возник на сортировочном центре Ozon в Белгороде после атаки ВСУ

 Пожар возник на сортировочном центре Ozon в Белгороде после атаки ВСУ

Военные РФ поразили в Киевской области транспортно-логистический центр "Пирогово"

ВСУ нанесли удар по Белгороду

Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

 Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

Движение по Крымскому мосту возобновлено

В Кремле заявили, что ВС РФ наносят системные удары по инфраструктуре Киева
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11469 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3595 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов