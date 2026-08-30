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Песков заявил, что саммит Путин-Трамп-Зеленский возможен только для фиксации договоренностей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возможна только для фиксации договоренностей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Саммит Путин-Трамп-Зеленский предлагают уже давно проводить. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства, такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности - это вовсе не примитивная сделка", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе поездки в Россию озвучил идею проведения соответствующего саммита.

Представитель Кремля отметил, что это очень сложный процесс регулирования, который состоит из огромного количества деталей. "Естественно, президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только для того, чтобы финализировать договоренности. А вот как раз заниматься реальным урегулирования киевская сторона не хочет", - сказал он.

Визит Рэтклиффа в РФ состоялся 25 августа. Комментируя его, Песков отметил, что это было "общение по линии специальных служб".

В воскресенье портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что директор ЦРУ в ходе поездки в РФ озвучил идею саммита с участием президентов США, РФ и Украины.

Украина Дональда Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Джон Рэтклифф Дмитрий Песков
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