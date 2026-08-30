Поиск

В Кремле заявили, что ВС РФ наносят системные удары по инфраструктуре Киева

Дмитрий Песков сообщил также, что Россия продвигается по всем линиям фронта

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные наносят системные удары по военной и околовоенной инфраструктуре Киева, эффект от них виден невооруженным глазом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооруженным взглядом", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, Россия бьет только по военным и околовоенным объектам Украины.

Песков отметил, что Украина получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики РФ.

"Неделю тому назад было, кстати, в интервью с вами, заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватно. И у меня нет сомнений, что так и будет происходить", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также заявил, что динамика в зоне СВО "абсолютно позитивная" для российской армии, она продвигается по всем фронтам.

"Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас", - сказал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 августа 2026 года Военная операция на Украине
Украина Дмитрий Песков СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

 Природный пожар тушат в Анапе, ограничено движение по федеральной трассе

Движение по Крымскому мосту возобновлено

В Кремле заявили, что ВС РФ наносят системные удары по инфраструктуре Киева

Песков сообщил, что спецслужбы РФ и США контактируют регулярно и содержательно

Движение по Крымскому мосту перекрыто

В Ставропольском крае госпитализировали 26 пострадавших в ДТП с автобусом

Транскам открыли для всех видов транспорта после расчистки дороги

 Транскам открыли для всех видов транспорта после расчистки дороги

Российские военные нанесли ночной удар по промышленному предприятию в Киеве

Военные РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины

Потушено возгорание в промзоне в Ленинградской области после атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3593 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11468 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов