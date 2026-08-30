В Кремле заявили, что ВС РФ наносят системные удары по инфраструктуре Киева

Дмитрий Песков сообщил также, что Россия продвигается по всем линиям фронта

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские военные наносят системные удары по военной и околовоенной инфраструктуре Киева, эффект от них виден невооруженным глазом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас видим достаточно системные удары. Эффект заметен невооруженным взглядом", - сказал он в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, Россия бьет только по военным и околовоенным объектам Украины.

Песков отметил, что Украина получает и будет получать адекватный ответ на свои удары по мирным секторам экономики РФ.

"Неделю тому назад было, кстати, в интервью с вами, заявление президента о том, что сейчас, когда киевский режим идет по пути эскалации, причем перекидывая военные действия на мирные сектора экономики, они получают адекватный ответ. Даже более чем адекватно. И у меня нет сомнений, что так и будет происходить", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также заявил, что динамика в зоне СВО "абсолютно позитивная" для российской армии, она продвигается по всем фронтам.

"Мы продвигаемся по всем линиям фронтов. Продвижение очевидно, и динамика абсолютно позитивная для нас", - сказал он.