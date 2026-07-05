Медведев подчеркнул, что у США не вправе навязывать другим свою волю

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у США права навязывать другим свою волю, предложил Вашингтону сначала разобраться у себя дома.

"У США и Белого дома нет никакого права навязывать другим свою волю. Пусть разберутся сначала с бардаком в своём доме", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

"США стукнуло 250 лет. Они пример для подражания или "империя зла"? На мой взгляд, ни то ни другое", - отметил он. "Но вот в чём едины большинство стран на планете: Америка не вправе принимать решения за других. Любое государство - и маленькое, и огромное - сможет разобраться со своими проблемами самостоятельно", - заявил замглавы Совбеза РФ.