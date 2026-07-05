Что произошло за день: воскресенье, 5 июля

Отказ Киева от предложения Минобороны РФ передать тела украинских военных, решение ОПЕК+, в Кремле назвали войной действия Запада в отношении России

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Киев отказался от предложенной российскими военными гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Между тем в Минобороны РФ сообщали, что представители редакций более 20 международных СМИ изъявили желание присутствовать при передаче тел.

- Страны ОПЕК+ увеличили квоты по добыче нефти на август на 188 тыс. б/с. Лидеры сделки - Саудовская Аравия и Россия - смогут увеличить добычу в следующем месяце на 62 тыс. б/с - до 10,416 млн б/с и 9,887 млн б/с соответственно.

- Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне 2026 г. до исторического максимума, сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Центра ценовых индексов.

- Западные страны помогают Киеву наводить вооружения по целям в России, фактически идет настоящая война, заявил Дмитрий Песков.

- Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Кроме того, в результате украинских атак частично нарушено электроснабжение Запорожской области.

- Кабинки с людьми застряли на нижегородской канатной дороге из-за непогоды. Все 16 пассажиров были благополучно эвакуированы спасателями.