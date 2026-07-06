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Пулково обслуживает рейсы по согласованию, аэропорты Бугульмы и Нижнекамска закрыты

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в понедельник в Росавиации.

Из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво.

Также временно приостановлена работа аэропортов Бугульмы и Нижнекамска, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пулково Нижнекамск Ленинградская область
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