Пулково обслуживает рейсы по согласованию, аэропорты Бугульмы и Нижнекамска закрыты

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в понедельник в Росавиации.

Из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво.

Также временно приостановлена работа аэропортов Бугульмы и Нижнекамска, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.